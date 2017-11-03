Моуріньо викликали в суд Мадрида по справі про несплату податків
13:02, 03 листопада 2017Футбол
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Португальський фахівець з 2011 по 2012 рік приховав від податкової служби 3,3 мільйона євро.
Моуріньо викликали до суду у справі про несплату податків / Reuters
Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью незабаром приїде в Мадрид. Фахівець повинен з'явитися в суд у справі про несплату податків, повідомляє Спорт-Експрес з посиланням на Sky Sports.
Раніше повідомлялося, що португальський фахівець з 2011 по 2012 рік приховав від податкової служби 3,3 мільйона євро. З даного питання була розпочата перевірка.
Нагадаємо, раніше з подібними проблемами зіткнулися знамениті гравці "Барселони" і "Реала" - Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі.
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