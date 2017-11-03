Моуріньо викликали в суд Мадрида по справі про несплату податків

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью незабаром приїде в Мадрид. Фахівець повинен з'явитися в суд у справі про несплату податків, повідомляє Спорт-Експрес з посиланням на Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що португальський фахівець з 2011 по 2012 рік приховав від податкової служби 3,3 мільйона євро. З даного питання була розпочата перевірка.

Нагадаємо, раніше з подібними проблемами зіткнулися знамениті гравці "Барселони" і "Реала" - Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі.