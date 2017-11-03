Україна збільшила відрив від Бельгії в рейтингу УЄФА за підсумками єврокубкового тижня

За підсумками матчів 4-го туру групової стадії єврокубків - Ліги чемпіонів і Ліги Європи, Україна закріпилася на восьмому місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, збільшивши відрив від Бельгії, а також випереджаючи Туреччину, Австрію, Нідерланди та Чехію, повідомляє офіційний сайт організації.

Завдяки перемогам донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів над голландським "Фейэноордм" (3:1) і київського "Динамо" над швейцарським "Янг Бойз" (1:0) наша країна заробила 0,8 балів (всього – 38,333).

Лідирує в таблиці з великим відривом Іспанія, далі йдуть Англія, Італія, Німеччина, Франція, Росія та Португалія.

Рейтинг асоціацій УЄФА

Топ-10. 3 листопада.

1. Іспанія – 95.426 (7/7 команд);

2. Англія – 69.176 (7/7);

3. Італія – 67.582 (6/6);

4. Німеччина – 66.141 (6/7);

5. Франція – 51.081 (5/6);

6. Росія – 47.982 (4/5);

7. Португалія – 43.248 (5/6);

8. Україна – 38.333 (3/5);

9. Бельгія – 37.700 (2/5);

10. Туреччина – 33.000 (3/5).