Україна збільшила відрив від Бельгії в рейтингу УЄФА за підсумками єврокубкового тижня
Європейський футбольний союз оновив рейтинг асоціацій за підсумками четвертого тижня єврокубкового сезону.
За підсумками матчів 4-го туру групової стадії єврокубків - Ліги чемпіонів і Ліги Європи, Україна закріпилася на восьмому місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, збільшивши відрив від Бельгії, а також випереджаючи Туреччину, Австрію, Нідерланди та Чехію, повідомляє офіційний сайт організації.
Завдяки перемогам донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів над голландським "Фейэноордм" (3:1) і київського "Динамо" над швейцарським "Янг Бойз" (1:0) наша країна заробила 0,8 балів (всього – 38,333).
Лідирує в таблиці з великим відривом Іспанія, далі йдуть Англія, Італія, Німеччина, Франція, Росія та Португалія.
Рейтинг асоціацій УЄФА
Топ-10. 3 листопада.
1. Іспанія – 95.426 (7/7 команд);
2. Англія – 69.176 (7/7);
3. Італія – 67.582 (6/6);
4. Німеччина – 66.141 (6/7);
5. Франція – 51.081 (5/6);
6. Росія – 47.982 (4/5);
7. Португалія – 43.248 (5/6);
8. Україна – 38.333 (3/5);
9. Бельгія – 37.700 (2/5);
10. Туреччина – 33.000 (3/5).