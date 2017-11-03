Воротар-дебютант "Динамо" в єврокубках Бущан: я не рятував, а просто виконував свою роботу

У дебютному для себе матчі в єврокубках голкіпер київського «Динамо» Георгій Бущан не пропустив жодного м’яча, а після гри поспілкувався зі ЗМІ, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

- Та який я герой?! Герой матчу це той, хто забив переможний гол. Я не рятував, а просто виконував свою роботу.

Чи хвилювався перед дебютом? Ні, не дуже. Можливо, трохи у першому таймі, але все добре пройшло.

Щодо того, чи була внутрішня впевненість у тому, що воротар збереже ворота «на замку», Бущан відповів: "Ми до останнього мали надію, що не пропустимо і повернемося до Києва з перемогою".

Читайте також"Динамо" змінює воротаря - Бущан дебютує у воротах команди в єврокубкахА на питання: чому «Динамо» знову провело два таких різних тайми, зауважив: "Не знаю. Команда сьогодні добре провела обидва тайми. У першому – добре оборонялися, а в другому грали впевненіше, контролювали м’яч".

Про те, як партнери привітали з «сухим» матчем, замітив: "Привітали звичайно. Лише жартували, що я напевно м’яч забрав на пам’ять".

"Усі вітають – партнери друзі, батьки...", - додав голкіпер "Динамо".

На запитання, хто є твоїм улюбленим голкіпером, відповів без вагань:

"Джанлуїджі Буффон".

А щодо мотивації на заключні два тури, адже команда вже вийшла у плей-офф, зауважив: "Мотивація – це сама участь у Лізі Європи. Ми маємо посісти перше місце у групі, набрати якомога більше очок".

Нарешті, на запитання про штучне поле відповів: "Падати так само, просто штучне покриття трохи більше натирає шкіру. Я одного разу невдало приземлився, трохи пошкодив плече. Але все гаразд".

Як повідомляв УНІАН, раніше у четвер в матчі Ліги Європи "Динамо" в гостях здолало швейцарський "Янг Бойз" з рахунком 0:1, а у воротах столичної команди дебютував Георгій Бущан.