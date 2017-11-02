Ліга Європи: результати всіх матчів
У Європі відбулися матчі 4-го туру групового етапу змагань.
У четвер в Європі відбулися матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, повідомляє офіційний сайт змагань.
Були зіграні всі заплановані 24 матчі.
Ліга Європи. Груповий етап.
4-й тур.
2 листопада.
Локомотив Москва - Шериф - 1:2
АЄК Афіни - Мілан - 0:0
Маккабі Тель-Авів - Астана - 0:1
Істанбул Башакшехир - Хоффенхайм 1:1
Янг Бойз - Динамо - 0:1
Ліон - Евертон - 3:0
Лудогорець - Брага - 1:1
Аполлон - Аталанта - 0:1
Славія - Вільярреал - 0:2
Рієка - Аустрія - 1:4
Копенгаген - Фастав Злін 3:0
Партизан - Скендербеу - 2:0
Реал Сосьєдад - Вардар - 3:0
Гімарайнш - Марсель 1:0
Лаціо - Ніцца - 1:0
Стяуа - Хапоель Беер-Шева 1:1
Атлетик - Естерсунд - 1:0
Арсенал - Црвена Звєзда - 0:0
Русенборг - Зеніт - 1:1
Ред Булл - Коньяспор 0:0
Кельн - БАТЕ - 5:2
Вікторія - Лугано - 4:1
Герта - Зоря - 2:0
Вітесс - Зюлте-Варегем - 0:2