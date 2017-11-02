Ліга Європи: результати всіх матчів

23:59, 02 листопада 2017
Футбол
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У Європі відбулися матчі 4-го туру групового етапу змагань.

Українські та хорватські команди склали дві пари учасників кваліфікації Ліги Європи / uefa.com

У четвер в Європі відбулися матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, повідомляє офіційний сайт змагань.

Були зіграні всі заплановані 24 матчі.

Ліга Європи. Груповий етап.

4-й тур.

2 листопада.

Локомотив Москва - Шериф - 1:2

АЄК Афіни - Мілан - 0:0

Маккабі Тель-Авів - Астана - 0:1

Істанбул Башакшехир - Хоффенхайм 1:1

Янг Бойз - Динамо - 0:1

Ліон - Евертон - 3:0

Лудогорець - Брага - 1:1

Аполлон - Аталанта - 0:1

Славія - Вільярреал - 0:2

Рієка - Аустрія - 1:4

Копенгаген - Фастав Злін 3:0

Партизан - Скендербеу - 2:0

Реал Сосьєдад - Вардар - 3:0

Гімарайнш - Марсель 1:0

Лаціо - Ніцца - 1:0

Стяуа - Хапоель Беер-Шева 1:1

Атлетик - Естерсунд - 1:0

Арсенал - Црвена Звєзда - 0:0

Русенборг - Зеніт - 1:1

Ред Булл - Коньяспор 0:0

Кельн - БАТЕ - 5:2

Вікторія - Лугано - 4:1

Герта - Зоря - 2:0

Вітесс - Зюлте-Варегем - 0:2

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Теги: #Ліга Європи результати матчів