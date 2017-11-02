Ліга Європи: результати всіх матчів

У Європі відбулися матчі 4-го туру групового етапу змагань.

У четвер в Європі відбулися матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, повідомляє офіційний сайт змагань. Були зіграні всі заплановані 24 матчі. Ліга Європи. Груповий етап. 4-й тур. 2 листопада. Локомотив Москва - Шериф - 1:2 АЄК Афіни - Мілан - 0:0 Маккабі Тель-Авів - Астана - 0:1 Істанбул Башакшехир - Хоффенхайм 1:1 Янг Бойз - Динамо - 0:1 Ліон - Евертон - 3:0 Лудогорець - Брага - 1:1 Аполлон - Аталанта - 0:1 Славія - Вільярреал - 0:2 Рієка - Аустрія - 1:4 Копенгаген - Фастав Злін 3:0 Партизан - Скендербеу - 2:0 Реал Сосьєдад - Вардар - 3:0 Гімарайнш - Марсель 1:0 Лаціо - Ніцца - 1:0 Стяуа - Хапоель Беер-Шева 1:1 Атлетик - Естерсунд - 1:0 Арсенал - Црвена Звєзда - 0:0 Русенборг - Зеніт - 1:1 Ред Булл - Коньяспор 0:0 Кельн - БАТЕ - 5:2 Вікторія - Лугано - 4:1 Герта - Зоря - 2:0 Вітесс - Зюлте-Варегем - 0:2

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