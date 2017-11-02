"Герта" обіграла "Зорю" у матчі Ліги Європи

У Берліні завершився матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому місцева "Герта" приймала на своєму полі луганську "Зорю" і обіграла суперника, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Героєм цього матчу став Даві Зелке, на рахунку якого дубль. Гравець відзначився на 16-й і 73-й хвилинах відповідно.

На початку матчу, на 16-й хвилині, після скидки партнера Дуда з лівого кута штрафного майданчику "Зорі" навісив на лінію воротарського і Зелке буквально розстріляв ворота.

А вже в кінцівці, на 73-й хвилині, Опанасенко зробив грубу помилку - обріз - в центрі поля і після передачі на хід від Эшшвайна Зелке вийшов один на один з Луніним, обіграв голкіпера і відправив м'яч у порожні ворота.

Таким чином, "Зоря" програла другий з чотирьох матчів (при двох перемогах), набрала 6 очок і йде на 2-му місці в поточній турнірній таблиці змагань.