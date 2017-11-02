Тренер "Динамо" Хацкевич після матчу з "Янг Бойз": десь нам пощастило, особливо у першому таймі

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував перемогу своєї команди в матчі Ліги Європи над швейцарським "Янг Бойз", повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

"В основному всі гострі моменти були створені після стандартних положень. Десь ми програвали боротьбу, десь нам пощастило. Особливо у першому таймі. Якщо порівняти антропометричні дані гравців обох команд, то суперники міцніші, тому вони нас продавлювали. Але без удачі обійтися теж не можна", - підбив підсумок гри Хацкевич.

"Установка в першому таймі виконувалася лише у перші 10-12 хвилин. Потім ми дуже низько «сіли» на свою половину. Чому – ми обговоримо це з командою. Але все одно ми, звісно, хотіли наситити центральну зону, оскільки у суперників є достатньо креативні футболісти з хорошим першим загострюючим пасом. Коли ми забили гол, звісно, грали вже по рахунку. Але все ж ми не планували так низько зустрічати суперника", - додав тренер.

Про воротаря Бущана:

"Передусім треба привітати Георгія з дебютом у єврокубках, з тим, що він зіграв «на нуль». Рішення ми приймаємо усім тренерським штабом. Це журналісти наводили статистику із загальною кількістю ударів по воротах і кількістю сейвів та пропущених голів Максима. Але всі пам’ятають тільки ті епізоди, коли він не рятує команду, а коли він рятує усі швидко забувають. Ми більше дивимося з позитивної точки зору. Ковалю дали відпочити. Так, можливо, ми ризикували, але головне, що Бущан відіграв на нуль, йому допоміг у цьому наш захист. Так, були помилки, але вони трапляються у кожного. Було помітно хвилювання, але були і моменти, коли він зіграв відмінно, виручив".

Про обмін флангами Гонсалеса та Морозюка та заміну Кендзьори:

"Ми аналізували гру Дерліса та дійшли висновку, що ефективність його гри на правому фланзі в атаці вище, ніж на лівому. Тут він і загострює, і бере гру на себе, зміщується на фланг, обводить один в один. Коли він грає на лівому фланзі, він частіше зміщується у центр, і там вже такого гострого продовження немає. Кубковий матч в Олександрії довів, що це його рідна позиція.

Що стосується Кендзьори, він отримав в одному х епізодів удар в голову, можливо навіть струс, і почав відверто «плисти». Ми хотіли замінити його ще раніше, але він сказав, що може грати. Це було його рішення, але він вже навіть не розумів, де знаходиться на полі".

Про повернення з лазарету Віктора Циганкова й можливого виконавця на правому фланзі півзахисту:

"Давайте спершу дочекаємося його повернення, невідомо коли воно станеться. Футболіст пропустив місяць, він лише починає працювати за індивідуальною програмою. Дай бог, аби він швидше повернувся, для нас це буде посилення на фланзі атаки. А як вже використовувати Циганкова та Гонсалеса, ми будемо вирішувати тоді, коли Віктор повністю відновиться".

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" обіграло "Янг Бойз" в гостьовому матчі в Берні з рахунком 0:1 й достроково вийшло у плей-офф - 1/16 фіналу Ліги Європи.