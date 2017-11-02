"Динамо" змінює воротаря - Бущан дебютує у воротах команди в єврокубках

Став відомий стартовий склад київського «Динамо» на матч зі швейцарським «Янг Бойз» у матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи, повідомляє uefa.com.

Динамівці вийдуть на поле в такому складі: Бущан, Кендзьора, Хачеріді, Віда, Піварич, Морозюк, Корзун, Буяльський, Гонсалес, Гармаш, Мораєс.

Запасні: Коваль, Шепелєв, Гусєв, Кравець, Миколенко, Кадар, Вантух.

Зазначимо, що для 23-річного голкіпера Георгія Бущана це дебют в єврокубках. У цьому сезоні він провів всього один матч за «Динамо» проти «Сталі» (перемога - 4:1).

Георгій Бущан є вихованцем воротарської школи київського "Динамо".

Основним воротарем "Динамо" в цьому сезоні до цього вважався Максим Коваль.

УНІАН проведетекстову онлайн-трансляцію матчу "Динамо" з "Янг Бойз". Початок – о 20.00.