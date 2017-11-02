Матч УПЛ перенесений на інший стадіон, щоб зберегти поле для збірної України

Матч 15-го туру української Прем'єр-ліги «Верес» (Рівне) – «Зірка» (Кропивницький) відбудеться у Львові на стадіоні "Україна". Про це повідомляє офіційний сайт "Вереса".

Матч відбудеться 4 листопада, початок - о 14.00.

Зазначимо, що до цього всі домашні матчі в нинішньому сезоні "Верес" проводив на «Арені Львів».

Зміна місця проведення матчу пов'язана з тим, щоб зберегти поле на «Арені Львів» перед товариською зустріччю національних збірних України і Словаччини, яка намічена на 10 листопада.