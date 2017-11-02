Матч УПЛ перенесений на інший стадіон, щоб зберегти поле для збірної України
18:32, 02 листопада 2017Футбол
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Поєдинок "Верес" - "Зірка" відбудеться на стадіоні "Україна" у Львові.
Стадіон "Україна" / wikimedia.org
Матч 15-го туру української Прем'єр-ліги «Верес» (Рівне) – «Зірка» (Кропивницький) відбудеться у Львові на стадіоні "Україна". Про це повідомляє офіційний сайт "Вереса".
Матч відбудеться 4 листопада, початок - о 14.00.
Зазначимо, що до цього всі домашні матчі в нинішньому сезоні "Верес" проводив на «Арені Львів».
Зміна місця проведення матчу пов'язана з тим, щоб зберегти поле на «Арені Львів» перед товариською зустріччю національних збірних України і Словаччини, яка намічена на 10 листопада.
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