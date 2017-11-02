17-річний футболіст бельгійського "Антверпена" помер після тренування

Футболіст бельгійського «Антверпена» Джоель Лобанзо помер в результаті зупинки серця під час тренування. Про це повідомила офіційна сторінка клубу.

Під час заняття з молодіжною командою 17-річний гравець впав без свідомості.

Медичний персонал команди спробував надати йому першу допомогу, після чого в критичному стані він був доставлений в лікарню, де і помер.