17-річний футболіст бельгійського "Антверпена" помер після тренування
17:07, 02 листопада 2017Футбол
220
Під час заняття з молодіжною командою гравець впав без свідомості і незабаром помер від зупинки серця.
Джоел Лобанзо помер на тренуванні / facebook.com
Футболіст бельгійського «Антверпена» Джоель Лобанзо помер в результаті зупинки серця під час тренування. Про це повідомила офіційна сторінка клубу.
Під час заняття з молодіжною командою 17-річний гравець впав без свідомості.
Медичний персонал команди спробував надати йому першу допомогу, після чого в критичному стані він був доставлений в лікарню, де і помер.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter