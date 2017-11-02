"Динамо" і "Шахтар" покарані за поведінку вболівальників під час "Класіко"

Відбулося засідання КДК ФФУ, на якому ухвалили низку рішень. Одне з них стосується матчу 13-го туру УПЛ "Динамо" – "Шахтар".

Як повідомив "Футбол 24" з посиланням на КДК, через неналежну поведінку вболівальників "Динамо" покарано штрафом у 250 000 гривень. "Шахтар" заплатить меншу суму – 100 000 гривень.

Нагадаємо, що в центральному матчі 13-го туру, який відбувся 22 жовтня на НСК "Олімпійський", "Динамо" і "Шахтар" зіграли в нульову нічию. Матч при цьому відвідали 38 618 вболівальників - рекорд для внутрішніх турнірів у нинішньому сезоні.