"Динамо" і "Шахтар" покарані за поведінку вболівальників під час "Класіко"
16:09, 02 листопада 2017Футбол
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Фанати обох команд відзначилися протиправними діями.
"Динамо" і "Шахтар" отримали покарання за поведінку своїх вболівальників / shakhtar.com
Відбулося засідання КДК ФФУ, на якому ухвалили низку рішень. Одне з них стосується матчу 13-го туру УПЛ "Динамо" – "Шахтар".
Як повідомив "Футбол 24" з посиланням на КДК, через неналежну поведінку вболівальників "Динамо" покарано штрафом у 250 000 гривень. "Шахтар" заплатить меншу суму – 100 000 гривень.
Нагадаємо, що в центральному матчі 13-го туру, який відбувся 22 жовтня на НСК "Олімпійський", "Динамо" і "Шахтар" зіграли в нульову нічию. Матч при цьому відвідали 38 618 вболівальників - рекорд для внутрішніх турнірів у нинішньому сезоні.
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