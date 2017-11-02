Гвардіола після матчу з "Наполі" випадково сів у автобус суперників

Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола після закінчення вчорашньої гри з «Наполі» у груповому етапі Ліги чемпіонів потрапив в кумедну ситуацію.

Іспанський фахівець не зміг зорієнтуватися у виходах зі стадіону «Сан-Паоло» в Неаполі і випадково зайшов до автобусу суперників з «Наполі». Зрозумівши свою помилку, Гвардіола відразу перебрався в автобус «Ман Сіті».

Як повідомляв УНІАН, "Манчестер Сіті" здобув четверту перемогу у чотирьох матчах Ліги чемпіонів і продовжує лідирувати в групі F, де виступає і донецький "Шахтар". У "Ман Сіті" на 12 очок, у "Шахтаря" - 9.