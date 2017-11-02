Гвардіола після матчу з "Наполі" випадково сів у автобус суперників
15:41, 02 листопада 2017Футбол
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Головний тренер "Ман Сіті" потрапив у кумедну ситуацію.
Хосеп Гвардіола / Eurosport
Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола після закінчення вчорашньої гри з «Наполі» у груповому етапі Ліги чемпіонів потрапив в кумедну ситуацію.
Іспанський фахівець не зміг зорієнтуватися у виходах зі стадіону «Сан-Паоло» в Неаполі і випадково зайшов до автобусу суперників з «Наполі». Зрозумівши свою помилку, Гвардіола відразу перебрався в автобус «Ман Сіті».
Як повідомляв УНІАН, "Манчестер Сіті" здобув четверту перемогу у чотирьох матчах Ліги чемпіонів і продовжує лідирувати в групі F, де виступає і донецький "Шахтар". У "Ман Сіті" на 12 очок, у "Шахтаря" - 9.
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