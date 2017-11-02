Ще один гравець збірної України може перейти в Бундеслігу

Клуб німецької Бундесліги «Майнц» веде переговори з «Шахтарем» щодо трансферу лівого захисника збірної України Едуарда Соболя. Про це повідомляє zbirna.com.

Зараз український гравець на правах оренди виступає за празьку «Славію», однак права на Соболя належать донецькому клубу. Орендна угода між Соболем та «Славією» розрахована до літа 2018 року.

У сезоні 2017/2018 український захисник провів 13 поєдинків за «Славію», в яких відзначився одним забитим м'ячем і двома гольовими передачами.

Після 10 зіграних турів у Бундеслізі «Майнц» з 11 очками йде на 13-ій позиції в турнірній таблиці.