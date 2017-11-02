Гендиректор "Шахтаря" Палкін: Фонсека завжди говорить правду

Генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій Палкін під час прямого включення в ефірі ТК «Футбол» перед матчем з «Фейєноордом» прокоментував останні результати команди:

- Критика після гри зі "Сталлю" в матчі Прем'єр-ліги була справедлива, вболівальники незадоволені. Я вважаю, що клуб такого рівня, як наш, не повинен грати в футбол з таким результатом. Хлопці повинні розуміти, що чемпіонат виграється з такими суперниками - суперниками, які знаходяться в середині і нижній частині турнірної таблиці. Сьогодні недостатньо виграти у «Динамо», щоб чемпіонство вже було в кишені. Тому потрібно виправляти ситуацію, і я думаю, тренерський штаб знає, що робить, - почав генеральний директор.

Також була порушена тема різких висловлювань Паулу Фонсеки про те, що деякі гравці не заслуговують бути в «Шахтарі». На питання про те, як керівництво клубу розшифровує такі меседжі, Палкін зазначив: "За великим рахунком, тут все зрозуміло, тренер вирішує, кому грати, а кому ні. Природно, він не задоволений самовіддачею деяких футболістів, тому він сказав, що думав. Я завжди повторюю, що Фонсека завжди говорить правду. Він висловив те, що було у нього на душі".

Читайте такожТренер "Шахтаря" Фонсека: математично нам зараз не вистачає одного очкаА говорячи про розхожу думку, що в реальності існує два «Шахтаря» - один грає в чемпіонаті України і не завжди впевнено, іншого - виступає в ЛЧ по максимуму і без питань до своєї гри й, у зв'язку з цим, як нівелювати різницю, зазначив: "Ясна річ, всі відзначають хорошу гру в ЛЧ і не зовсім, скажімо так, хорошу самовіддачу в чемпіонаті України. Я думаю, тут питання в мотивації і концентрації. Ви прекрасно розумієте, що, як тільки наша команда включає швидкості, фактично будь-яка команда чемпіонату України починає сипатися. Питання в тому, щоб примушувати себе включати ці швидкості, мотивувати себе по - іншому не вийде. Повинна бути самомотивація і робота всього колективу, над цим треба працювати і працювати".

"Природно, ми розуміємо, що знаходимося в складних умовах. Вчора була зустріч з представниками «Фейєноорда», де був присутній Дірк Кейт, легенда «Ліверпуля» і «Феєноорда», який сказав, що для нього простіше грати кожні три дні, ніж здійснювати перельоти, а ми літаємо постійно, що дуже втомлює. Знову ж: це не виправдання, це питання до того, що ми в складній ситуації. Тим не менш, клуб нашого рівня повинен показувати серйозний рівень незалежно від обставин", - додав Палкін.

Як повідомляв УНІАН, «Шахтар» обіграв «Фейеноорд» з рахунком 3:1 і гарантував собі єврокубкову весну.