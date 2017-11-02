Футболіст збірної України претендує на звання кращого гравця тижня ЛЧ

Футболіст донецького "Шахтаря" і збірної України Марлос претендує на звання кращого гравця 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гравець зробив дубль у матчі з голландським "Феєноордом", забивши два голи поспіль за рахунку 1:1 і принісши перемогу своїй команді.

Конкуренцію півзахиснику "гірників" складуть наступні футболісти: Алан Дзагоєв (ЦСКА), Деллі Аллі (Тоттенхем), Кінгслі Коман (Баварія), Мохамед Салах (Ліверпуль), Левен Курзава (ПСЖ), Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті"), а також Стефан Ель-Шаараві (Рома).

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Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" обіграв "Фейеноорд" з рахунком 3:1 і максимально наблизився до плей-офф Ліги чемпіонів, 1/8 фіналу.