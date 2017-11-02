"Динамо" і "Зоря" в Лізі Європи: де дивитися

Матчі українських команд у Лізі Європи - київського "Динамо" та луганської "Зорі" - сьогодні покажуть відразу три вітчизняні телеканали.

О 20.00 розпочнеться матч "Янг Бойз" - "Динамо". Трансляцію зі Швейцарії проведе телеканал "Футбол 1". Вона почнеться за годину до початку гри з включенням студії - о 19.00.

О 22.05 почнеться гра "Герта" - "Зоря". Трансляцію з Берліна проведуть загальнонаціональний телеканал "Україна" і спеціалізований "Футбол 2". На каналі "Футбол 2" також буде післяматчева студія - з 23.55 до 01.00

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбудуться ігри 4-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА.