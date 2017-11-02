"Динамо" і "Зоря" в Лізі Європи: де дивитися
12:03, 02 листопада 2017Футбол
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Матчі українських команд покажуть відразу три вітчизняні телеканали.
Матчі українських команд у єврокубках покажуть на трьох каналах течественного ТБ / hotology.ru
Матчі українських команд у Лізі Європи - київського "Динамо" та луганської "Зорі" - сьогодні покажуть відразу три вітчизняні телеканали.
О 20.00 розпочнеться матч "Янг Бойз" - "Динамо". Трансляцію зі Швейцарії проведе телеканал "Футбол 1". Вона почнеться за годину до початку гри з включенням студії - о 19.00.
О 22.05 почнеться гра "Герта" - "Зоря". Трансляцію з Берліна проведуть загальнонаціональний телеканал "Україна" і спеціалізований "Футбол 2". На каналі "Футбол 2" також буде післяматчева студія - з 23.55 до 01.00
Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбудуться ігри 4-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА.
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