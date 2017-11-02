"Янг Бойз"і "Герта" вважаються фаворитами в матчах Ліги Європи проти "Динамо" та "Зорі"

Аналітики провідних букмекерських контор світу вважають українські клуби "Динамо" і "Зорю" аутсайдерами в сьогоднішніх матчах 4-го туру групового етапу Ліги Європи, повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.

Портал зібрав дані 25 провідних букмекерських контор, згідно з якими в парі "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Динамо" середній коефіцієнт на перемогу господарів становить 2,30 до 1, на нічию 3,53 до 1, а на перемогу гостей - 2,93 до 1.

У парі "Герта" (Німеччина) - "Зоря" український клуб і зовсім вважається явним аутсайдером. На перемогу німецької команди ставки приймаються з коефіцієнтом 1.73 до 1, на нічию - 3.62 до 1, а на перемогу гостей - 4.89 до 1.

Як повідомляв УНІАН, матч "Янг Бойз" - "Динамо" відбудеться сьогодні, 2 листопада, в Берні. Початок гри - о 20.00 за київським часом.

Гра "Герта" - "Зоря" розпочнеться в Берліні в 22.05 по Києву.