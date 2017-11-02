Хацкевич: у нас немає іншого такого потужного футболіста, як Мбокані

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів про майбутній матч з «Янг Бойз».

«Настрій нормальний, у нас немає пауз. Зрозуміло, що затяглася наша серія без перемог. Але тут це все відносно, кожна гра — нова історія, і завтра хочемо вийти і вирішити завдання виходу з групи. Мінімальне завдання — вихід з групи, але для себе вирішили, що це вихід з групи з першого місця.

Ми проаналізували останні ігри «Янг Бойз» проти «Люцерна» і «Сьона», але особливу увагу приділили грі в Києві. Звичайно, незвично грати на штучному полі. Три місяці тому ми вже тут були. Але найважливіше — це потрібно виходити і грати.

Зараз у Мбокані пауза, 3-4 дні, адже є пошкодження привідного м'яза. Звичайно, він додав би нам тієї могутності й сили, яка потрібна попереду. У нас немає іншого такого потужного футболіста, як Мбокані», – сказав Хацкевич, якого цитує Sport Arena.

Матч "Янг Бойз" - "Динамо" відбудеться у четвер у Берні. Початок - о 20.00.