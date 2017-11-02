Тренер "Фейєноорда": "Шахтар" в Лізі чемпіонів може виступити краще, ніж коли-небудь

Головний тренер "Фейєноорда" Джованні ван Бронкхорст оцінив гру команди в матчі проти "Шахтаря" (1:3) в 4-му турі Ліги чемпіонів.

За словами наставника "Фейєноорда", його команда заслуговувала на більше, ніж поразка в два м'ячі. При цьому ван Бронкхорст високо оцінив "Шахтар", вважаючи, що у донеччан непогані шанси на те, щоб показати хороший результат в турнірі.

«Чого не вистачило "Фейєноорду"? Моя команда грала добре. Ми створювали шанси і моменти, швидко забили, але і пропустили у відповідь. Потім у нас були моменти, але ми знову пропустили. Впевнений, заслуговували сьогодні на більше», — сказав головний тренер роттердамців на післяматчевій прес-конференції. Його слова цитує Sport Arena.

Читайте такожТренер "Шахтаря" Фонсека: математично нам зараз не вистачає одного очка«Які шанси "Шахтаря" на плей-офф Ліги чемпіонів? Зараз шанси гірників стали вищими. Це хороша команда. Вони можуть виступити краще, ніж коли-небудь. Пам'ятаю, колись "Шахтар" доходив і до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Якщо донеччанам в чомусь ще й поталанить, то вони можуть виступити в ЛЧ дуже добре».

Ван Бронкхорст вважає, що "Фейеноорд" навряд чи міг досягти багато чого в турнірі. Хоча він вважає, що його команда провела непогану гру.

«Що було сьогодні — ганьба чи слава? Ганьби не було. Так, позитивного результату не добилися. Проте рівень нашої гри був, на мою думку, непоганим», - вважає тренер.

При цьому він зазначив, що у команди можуть бути проблеми з психологією.

«Команда часто забиває першою, але потім перевагу втримати не може. Це проблема в головах у наших футболістів. Вони забивають першими, і після цього чомусь розслабляються. Нам треба змінювати психологію гравців, нам ще є над чим працювати. Рівень Ліги чемпіонів для нас дуже високий. Ми не виграли жодного матчу, але наша гра на турнірі поліпшується, не можна заперечувати».

Відзначимо, що "Фейєнорд" після чотирьох турів має в активі 0 очок.