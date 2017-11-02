Тренер "Шахтаря" Фонсека: математично нам зараз не вистачає одного очка

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека прокоментував перемогу над «Фейєноордом» у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

«Думаю, це відмінний результат. Дві перемоги над чемпіоном Голландії запам'ятаються надовго. Наша команда завжди була дуже спокійна і самовпевнена, навіть коли нам забили гол, а я завжди вірив в команду і думав про три очки.

Ключовий момент був тоді, коли ми зрівняли рахунок. Ми відмінно зреагували на пропущений м'яч, адже зрівняли рахунок і потім забили другий м'яч. Ми домінували і відмінно розуміли гру. Зрозуміло, що потім «Фейєноорд» більше відкривався, а це дало нам можливість створювати гольові моменти. Я завжди відчував, що команда дуже безпечна в обороні і сконцентрована, і це давало нам певний комфорт.

Думаю, Ордець і Хочолава відмінно себе показали. Вони провели хорошу гру, завжди правильно займали позицію і контролювали ситуацію, тому позитивно себе сьогодні провели.

Математично нам зараз не вистачає одного очка. На нас чекають ще два матчі, і ми прекрасно розуміємо, що вони будуть складні. Але після жеребкування я бачив багато переляканих людей, які думали, що ми навіть не вийдемо в Лігу Європи. На даний момент Ліга Європи вже гарантована за два тури до кінця, а три перемоги в чотирьох матчах Ліги чемпіонів – це запам'ятовується», – цитує Фонсеку Sport Arena з посиланням на телеканал «Футбол 2».

Як повідомляв УНІАН, у середу в Харкові "Шахтар"здобув перемогу над чемпіоном Голландії, яка стала вже третьою для донеччан в цій Лізі чемпіонів. На даний момент "Шахтар" з 9-ма очками посідає друге місце в групі, поступаючись лише "Манчестер Сіті" (12 очок).