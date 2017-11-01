"Манчестер Сіті" зробив подарунок "Шахтарю", "Боруссія" з Ярмоленком знову не виграла (результати всіх матчів)
23:50, 01 листопада 2017Футбол
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"Тоттенхем" в домашніх стінах впевнено обіграв "Реал".
"Наполі" - "Манчестер Сіті" - 2:4 / Reuters
Сьогодні відбулися вісім матчів 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів. У Неаполі лідер групи F "Манчестер Сіті" обіграв "Наполі" - 4:2, що з урахуванням перемоги "Шахтаря" над "Феєноордом" ще більше збільшило шанси українського чемпіона на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.
Відзначимо чергову невдачу дортмундської "Боруссії", яка зіграла внічию 1:1 з АПОЕЛом. Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 65-й хвилині і не забив.
Група F
Наполі – Манчестер Сіті - 2:4
ШАХТАР – Феєноорд - 3:1
Група Е
Севілья – Спартак - 2:1
Ліверпуль – Марібор - 3:0
Група G
Порту – Лейпциг - 3:1
Бешикташ – Монако - 1:1
Група H
Тоттенхем – Реал - 3:1
Боруссія Д – АПОЕЛ - 1:1
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