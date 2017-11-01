"Манчестер Сіті" зробив подарунок "Шахтарю", "Боруссія" з Ярмоленком знову не виграла (результати всіх матчів)

Сьогодні відбулися вісім матчів 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів. У Неаполі лідер групи F "Манчестер Сіті" обіграв "Наполі" - 4:2, що з урахуванням перемоги "Шахтаря" над "Феєноордом" ще більше збільшило шанси українського чемпіона на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

Відзначимо чергову невдачу дортмундської "Боруссії", яка зіграла внічию 1:1 з АПОЕЛом. Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 65-й хвилині і не забив.

Група F

Наполі – Манчестер Сіті - 2:4

ШАХТАР – Феєноорд - 3:1

Група Е

Севілья – Спартак - 2:1

Ліверпуль – Марібор - 3:0

Група G

Порту – Лейпциг - 3:1

Бешикташ – Монако - 1:1

Група H

Тоттенхем – Реал - 3:1

Боруссія Д – АПОЕЛ - 1:1