"Шахтар" обіграв "Фейєноорд" і впритул наблизився до плей-офф Ліги чемпіонів

У Харкові завершився матч 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький "Шахтар" приймав голландський "Фейеноорд" з Роттердама і обіграв суперника, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Гра в Харкові дуже нагадувала за своїм сценарієм матч двотижневої давнини в Роттердамі. "Фейєноорд", знову відкрив рахунок, коли на 12-й хвилині відзначився Нікола Йоргенсен. Втім, за 2 хвилини, на 14-й, Феррейра зрівняв результат, а ще через 3 хвилини - на 17-й, Марлос вивів "Шахтар" вперед.

Півгодини першого тайму, що залишилися й половина другого тайму пройшли в безрезультативній боротьбі. А на 68-й хвилині Марлос зробив дубль - 3:1 - красива і заслужена перемога гірників.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом подій.

У паралельній грі в Неаполі місцевий "Наполі" програв "Манчестер Сіті" (2:4) і дозволив чемпіону України відірватися у турнірній таблиці на 6 очок.