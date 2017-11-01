"Динамо" загрожує виключення з єврокубків через борги - ФФУ

У ФФУ надійшов лист від УЄФА, в якому повідомляється, що у «Динамо» існує заборгованість, яку клуб приховав при підготовці документів на атестацію в єврокубках.

Тепер «Динамо» загрожує виключення з єврокубків, повідомляє телеканал "Футбол".

Ситуацію прокоментував заступник директора центру ліцензування ФФУ Сергій Задиран.

«УЄФА висловив стурбованість станом прострочених заборгованостей, щодо виконання своїх зобов'язань клубом з якихось фінансових операцій. Я не можу докладно розповісти зараз, поки йде розслідування, але справа в простроченій фінансовій заборгованості.

Санкції? Як і скрізь: найлегша – попередження, найважча (для національної асоціації) – можуть забрати право проводити ліцензування клубів на якийсь період.

У проміжку можуть бути і штрафні санкції, і якісь інші... Для клубу найстрашніше – відсторонення від єврозмагань на певний період, найлегше – теж попередження», – сказав Задиран.