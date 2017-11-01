Бернард, Коломоєць, Мякушко і ще 5 гравців претендують на звання кращого в УПЛ
17:16, 01 листопада 2017Футбол
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УПЛ оголосила вісьмох претендентів на звання кращого футболіста місяця.
upl.ua
Стартувало голосування за звання кращого гравця чемпіонату України в жовтні.
Читайте такожГравець збірної України та полтавської "Ворскли" Матвієнко другий місяць поспіль визнаний кращим в Україні у віковій категорії U-21На перемогу претендують: Бернард, Факундо Феррейра (обидва – «Шахтар»), Сергій Мякушко («Карпати»), Олександр Андрієвський, Ігор Харатін (обидва – «Зоря»), Андрій Богданов («Олімпік»), Євген Паст («Зірка») та Юрій Коломоєць («Ворскла»).
Проголосувати можна на сайті української Прем'єр-ліги.
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