Бернард, Коломоєць, Мякушко і ще 5 гравців претендують на звання кращого в УПЛ

Стартувало голосування за звання кращого гравця чемпіонату України в жовтні.

Читайте такожГравець збірної України та полтавської "Ворскли" Матвієнко другий місяць поспіль визнаний кращим в Україні у віковій категорії U-21На перемогу претендують: Бернард, Факундо Феррейра (обидва – «Шахтар»), Сергій Мякушко («Карпати»), Олександр Андрієвський, Ігор Харатін (обидва – «Зоря»), Андрій Богданов («Олімпік»), Євген Паст («Зірка») та Юрій Коломоєць («Ворскла»).

Проголосувати можна на сайті української Прем'єр-ліги.