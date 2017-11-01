Бернард, Коломоєць, Мякушко і ще 5 гравців претендують на звання кращого в УПЛ

17:16, 01 листопада 2017
Футбол
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УПЛ оголосила вісьмох претендентів на звання кращого футболіста місяця.

upl.ua

Стартувало голосування за звання кращого гравця чемпіонату України в жовтні.

Читайте такожГравець збірної України та полтавської "Ворскли" Матвієнко другий місяць поспіль визнаний кращим в Україні у віковій категорії U-21На перемогу претендують: Бернард, Факундо Феррейра (обидва – «Шахтар»), Сергій Мякушко («Карпати»), Олександр Андрієвський, Ігор Харатін (обидва – «Зоря»), Андрій Богданов («Олімпік»), Євген Паст («Зірка») та Юрій Коломоєць («Ворскла»).

Проголосувати можна на сайті української Прем'єр-ліги.

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Теги: #кращий гравець місяця в УПЛ