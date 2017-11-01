Футбольні фанати з Нідерландів, що стали учасниками масової бійки у Харкові, не мають претензій - поліція

Футбольні фанати з Нідерландів, що стали учасниками масової бійки у пабі «Стіна» в Харкові, не мають ніяких претензій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник ГУ Нацполіції України в Харківській області Олег Бех.

За його словами, голландці зобов’язались погасити збитки за розбиті вікна у пабі «Стіна», де сталася бійка. Постраждалий голландський уболівальник відмовляється від дачі будь-яких пояснень та претензій до когось. Бех зазначив, що на цей час відомості про подію внесено до ЄРДР за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Як повідомляв УНІАН, у Харкові ввечері 31 жовтня у рок-пабі «Стіна» у Харкові сталася масова бійка між голландськими та українськими футбольними уболівальниками, внаслідок чого до поліції доставили 52 особи. Внаслідок масової бійки футбольних фанатів до лікарні доставили громадянина Нідерландів.

Сьогодні, 1 листопада, на харківському стадіоні «Металіст» відбудеться матч групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким «Шахтарем» та клубом «Фейєноорд» з голландського міста Роттердам.