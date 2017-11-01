22 гравця київського "Динамо" вирушили на матч Ліги Європи з "Янг Бойз" у Берн
Гра 4-го туру другого за значимістю єврокубка відбудеться у четвер, 2 листопада.
Сьогодні вранці з міжнародного аеропорту «Бориспіль» команда київського «Динамо» вилетіла в столицю Швейцарії на поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти «Янг Бойз», повідомляє офіційний сайт столичного клубу.
Після прибуття до Базеля, отримавши багаж та пересівши до автобусу, «біло-сині» вирушать до Берна, де розмістяться у п’ятизірковому готелі «Bellevue Palace Hotel», розташованому у старій частині столиці. Готель належить Швейцарській Конфедерації, тут зазвичай розміщуються голови держав та урядів під час візитів до Берна. На найближчі дні зупиняться тут і динамівці.
На матч із «Янг Бойз» тренерський штаб «Динамо» взяв 22 футболістів, із яких 18 потраплять до заявки на поєдинок.
Головний тренер киян Олександр Хацкевич зробив наступний вибір:
Воротарі: Коваль, Бущан, Рудько,
Захисники: Морозюк, Кендзьора, Миколенко, Віда, Хачеріді, Кадар, Пантіч, Піваріч.
Читайте такожУ матчі з "Янг Бойз" у Лізі Європи "Динамо" зіграє без МбоканіПівзахисники: Буяльський, Гармаш, Гусєв, Вантух, Лєднєв, Гонсалес, Корзун, Шепелєв.
Нападники: Бєсєдін, Кравець, Мораес.
О 18:00 за місцевим часом (19:00 за київським) головний тренер динамівців Олександр Хацкевич та один з гравців команди дадуть відповіді на питання журналістів у рамках регламентної прес-конференції.
О 18:30 (19:30 за Києвом) заплановане тренування на полі стадіону «Стад де Сюїзз», під час якого наша команда випробує штучний газон «Стад де Сюїзз».
Як повідомляв УНІАН, матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи «Янг Бойз» (Берн, Швейцарія) - «Динамо» (Київ, Україна) відбудеться 2-го листопада, початок гри о 19:00 (20:00 за Києвом).
Перша гра двотижневої давнини у Києві завершилася бойовою нічиєю - 2:2.