У складі "Зорі" на матч Ліги Європи з німецькою "Гертою" вирушили 20 гравців

Луганська "Зоря" вирушила на матч Ліги Європи з німецькою "Гертою" в Берлін з 20 футболістами в складі делегації, повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

Вранці сьогодні луганці вирушили в Берлін з аеропорту Запоріжжя.

Ніяких несподіванок у складі або ж нових травмованих футболістів немає. Тренер Юрій Вернидуб взяв із собою наступних гравців:

Воротарі Андрій Лунін, Олег Чуваєв, Олексій Шевченко

Захисники Максим Луньов, Руслан Бабенко, Олександр Андрієвський, Артем Гордієнко, Євген Опанасенко, Микита Каменюка

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Форварди Олександр Переймів, Сілас, Юрі

У заявку на матч потраплять 18 гравців.

Сьогодні ввечері команда проведе тренування на "Олімпійському стадіоні" у Берліні. Сама зустріч з "Гертою" відбудеться завтра, 2 листопада.

Як повідомляв УНІАН, в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи "Зоря" обіграла "Герту" у Львові з рахунком 2:1.