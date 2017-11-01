"Шахтар" і "Фейєноорд" провели спільний семінар для дитячих тренерів

31 жовтня в Харкові пройшов спільний семінар для дитячих футбольних тренерів, організований ФК «Шахтар» (Донецьк) і ФК «Фейєнорд» (Роттердам), повідомляється на офіційному сайті "гірників".

Участь у тренінгу взяли 25 дитячих тренерів, в тому числі 15 наставників проекту «Давай, грай!», який реалізується ФК «Шахтар» в 7 містах України. Всі вони приїхали до Харкова на зустріч з нідерландськими колегами.

Максим Максименко, адміністратор проекту «Давай, грай!» в Донецьку:

– Дуже корисна і цікава зустріч. Отримав багато хорошої інформації, яка допоможе ще краще вибудовувати і варіювати тренувальний процес. Такий обмін досвідом з колегами з різних країн сприяє розвитку і виводить роботу з дітьми на європейський рівень.

Павло Толстой, адміністратор проекту «Давай, грай!» у Львові:

– Це вже не в перший раз, коли «Шахтар» пропонує нам взяти участь у цікавих заходах. Було пізнавально знайомство з філософією нідерландців у роботі з дітьми, їх методи і підходи. Всі хочуть розвиватися, тому такі зустрічі завжди дають нові знання і досвід.

Представники роттердамського клубу і фахівці міжнародної програми розвитку футболу EFDN розповіли про методику навчання юних гравців, особливості проведення дитячих змагань і зробили акцент на важливому соціальному значенні масового футболу.

Хуберт Роверс, керівник програми The European Football for Development Network:

– Ми вважаємо, що це цінний досвід для молодих тренерів і важливе для кожного з дітей, з якими вони будуть займатися. Добре, що «Шахтар» приділяє цій темі таку величезну увагу і піклується про юних спортсменів. Сьогодні ми провели багато цікавих занять як на полі, так і під час лекцій. Упевнений, що це дуже корисно, і сподіваюся, що таких зустрічей буде все більше і більше.

Практична частина семінару складалася з двох тренувань на футбольних полях, де взяло участь 100 дітей. По закінченні всі хлопці отримали презенти від клубів – «Шахтаря» і «Фейєноорда».

– Це було цікаво і незвично, – ділиться враженнями Паша Мар'янчук. – Нам показували, як правильно розминатися, було багато нових вправ. Раніше ми такого не робили, мені дуже сподобалося.

Також нідерландська сторона привезла подарунки для дітей-переселенців з Донбасу: теплий одяг та інші речі жителі Роттердама збирали протягом останнього місяця і разом зі своєю командою передали в Україну. У відповідь донецький клуб запросив гостей на матч Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Фейєноорд» і вручив їм квитки на трибуни ОСК «Металіст».