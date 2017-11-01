"Шахтар" - "Фейєноорд": де дивитися матч Ліги чемпіонів
10:38, 01 листопада 2017Футбол
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Гру покажуть загальнонаціональний і спеціалізований кабельний телеканали.
Матч "Шахтаря" покажуть на двох каналах українського ТБ / hotology.ru
Сьогодні в Харкові пройде матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький "Шахтар" прийматиме голландський "Фейєноорд" з Роттердама.
Матч покажуть одразу два українських телеканали.
У 21.35 розпочнеться трансляція матчу на загальнонаціональному телеканалі "Україна".
О 20.30 розпочнеться передматчева студія на спеціалізованому кабельному каналі "Футбол 2". Також обговорення матчу фахівцями у студії триватиме після гри і завершиться о 00.30.
Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Фейєноорд" відбудеться сьогодні, 1 листопада, у Харкові. Початок гри - 21.45.
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