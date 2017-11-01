"Шахтар" є фаворитом на ставках букмекерських контор в матчі Ліги чемпіонів з "Фейєноордом"

Аналітики букмекерських контор вважають донецький "Шахтар" фаворитом у матчі Ліги чемпіонів з голландським "Фейєноордом", повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.

За даними 25 провідних букмекерських контор світу, які зібрав портал, середня ставка на перемогу гірників становить 1.39 до 1, на нічию - 5.08 до 1, а на перемогу гостей - 7.92 до 1.

Найбільшу віру в успіх "Шахтаря" відчувають аналітики youwin, які поставили 1,33 на перемогу господарів поля.

Як повідомляв УНІАН, матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Фейєноорд" пройде сьогодні увечері, 1 листопада, у Харкові. Початок гри - о 21.45.