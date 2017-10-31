"Рома" розтрощила "Челсі" у центральній грі дня Ліги чемпіонів (результати всіх матчів)

Матч у Римі завершився з рахунком 3:0.

В Європі відбулася перша половина матчів 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, в центральному з яких італійська "Рома" (Рим) обіграла лондонський "Челсі", повідомляє офіційний сайт турніру. Матч завершився з великим рахунком 3:0 на користь італійського гранда. Ліга чемпіонів. 4-й тур. 31 жовтня. Група А Манчестер Юнайтед - Бенфіка - 2:0 Базель - ЦСКА - 1:2 Група В ПСЖ - Андерлехт - 5:0 Селтік - Баварія - 1:2 Група З Рома - Челсі - 3:0 Атлетіко - Карабах - 1:1 Група D Олімпіакос - Барселона - 0:0 Спортинг - Ювентус - 1:1

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