"Рома" розтрощила "Челсі" у центральній грі дня Ліги чемпіонів (результати всіх матчів)
23:58, 31 жовтня 2017Футбол
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Матч у Римі завершився з рахунком 3:0.
"Рома" розтрощила "Челсі" у матчі Ліги чемпіонів / Reuters
В Європі відбулася перша половина матчів 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, в центральному з яких італійська "Рома" (Рим) обіграла лондонський "Челсі", повідомляє офіційний сайт турніру.
Матч завершився з великим рахунком 3:0 на користь італійського гранда.
Ліга чемпіонів.
4-й тур. 31 жовтня.
Група А
Манчестер Юнайтед - Бенфіка - 2:0
Базель - ЦСКА - 1:2
Група В
ПСЖ - Андерлехт - 5:0
Селтік - Баварія - 1:2
Група З
Рома - Челсі - 3:0
Атлетіко - Карабах - 1:1
Група D
Олімпіакос - Барселона - 0:0
Спортинг - Ювентус - 1:1
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