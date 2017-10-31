"Рома" розтрощила "Челсі" у центральній грі дня Ліги чемпіонів (результати всіх матчів)

23:58, 31 жовтня 2017
Футбол
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Матч у Римі завершився з рахунком 3:0.

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В Європі відбулася перша половина матчів 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, в центральному з яких італійська "Рома" (Рим) обіграла лондонський "Челсі", повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з великим рахунком 3:0 на користь італійського гранда.

Ліга чемпіонів.

4-й тур. 31 жовтня.

Група А

Манчестер Юнайтед - Бенфіка - 2:0

Базель - ЦСКА - 1:2

Група В

ПСЖ - Андерлехт - 5:0

Селтік - Баварія - 1:2

Група З

Рома - Челсі - 3:0

Атлетіко - Карабах - 1:1

Група D

Олімпіакос - Барселона - 0:0

Спортинг - Ювентус - 1:1

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Теги: #Ліга чемпіонів результати