Нападник "Шахтаря" Феррейра: вдячний Паулу Фонсекі за довіру

Нападник «Шахтаря» Факундо Феррейра на передматчевій прес-конференції розповів про підготовку до протистояння в Лізі чемпіонів з голландським «Фейєноордом», повідомляє офіційний сайт гірників.

"Я дійсно впевнений в своїх силах, в останніх зустрічах мені вдавалося відзначитися. Ліга чемпіонів – більш складний турнір, але я все одно спробую забити і допомогти команді. Що стосується кількості голів, то я ніколи не думаю про це, а йду від матчу до матчу. Для мене головне – допомогти «гірникам», і неважливо, я заб'ю м'яч або буду корисний якось інакше", - почав гравець, відповідаючи на питання про те, чи згоден він з думкою тренера Паулу Фонсеки про свою хорошу форму.

Говорячи про важкому графіку «Шахтаря» - два поєдинки в тиждень, кожен з яких Феррейра починає в основі, гравець зазначив: "Вперше доводиться виступати в такому ритмі, але я дуже вдячний Паулу Фонсекє за довіру. Підтримка тренера додає мені впевненості, і я знаходжу в собі фізичні та моральні сили грати в цьому графіку".

А відповідаючи на питання про те, що останнім часом став забивати багато і часто й, у зв'язку з цим, чи не розмірковував про фірмове святкування голів, зауважив: "Ніколи не думав про те, щоб винайти якусь екзотичну манеру святкування. Я завжди дуже сильно кричу від емоцій, коли забиваю, але це не є спеціальним прийомом".

"Команда впевнена в собі і готується до матчу, всі наші думки – про завтрашнє протистояння. Необхідно обігравати «Фейєноорд», і найближча перспектива – пробитися в 1/8 фіналу. Але для мене важливо налаштовуватися на кожен наступний поєдинок", - підсумував Феррейра.

Як повідомляв УНІАН, матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Фейєноорд" відбудеться 1 листопада в Харкові і розпочнеться в 21.45.