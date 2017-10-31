Бразильський легіонер "Зорі" Фрейтас: матч з "Гертою" буде вирішальним

Нападник «Зорі» Юрі Фрейтас в інтерв'ю сайту lance.com.br назвав матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти берлінської «Герти» вирішальним для його команди.

«Це буде вирішальний матч для обох команд. Ми знаємо про труднощі, які нам належить випробувати в матчі проти сильного суперника. «Герта» — команда високого рівня і один з фаворитів нашої групи. Позитивний результат дасть нам більше мотивації для подальшої боротьби».

Фрейтас додав, що у його команди є мета — вийти в наступний раунд турніру.

"У нас попереду три важливі матчі, в яких потрібно показати свій максимум. Сподіваюся, «Зорі» вдасться здобути позитивний результат", - зазначив бразилець.

Нагадаємо, що в матчі між цими командами у Львові в рамках 3-го туру луганчани вирвали перемогу з рахунком 2:1. На даний момент "Зоря" з 6-ма очками посідає друге місце у своєму квартеті. У "Герти" після трьох матчів лише 1 бал і останнє місце.

Поєдинок "Герта" - "Зоря" відбудеться завтра в Берліні. Початок - о 22.05.