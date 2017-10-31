У Києві запрацював дитячий футбольний табір під егідою "Шахтаря"

У Києві розпочав роботу дитячий футбольний табір під егідою ФК "Шахтар", де з 30 жовтня по 4 листопада, під час осінніх канікул, 30 хлопців та дівчат двох вікових груп (6-8 і 8-10 років) будуть займатися під керівництвом наставників Академії «Шахтаря», повідомляється на офіційному сайті донецького клубу.

В рамках програми табору з юними футболістами зустрівся Максим Малишев, який зараз проходить курс реабілітації після травми коліна. Півзахисник відповідав на запитання і трохи поспостерігав за тренуванням хлопчаків. Захід завершився фото - та автограф-сесією.

– Дуже веселі хлопці, – ділиться враженнями Максим Малишев. – Цікаві, багато питань задавали. Приємно було тут опинитися, поспілкуватися з дітьми. Дивлячись на них, згадав себе в цьому віці, як я ганяв м'яч у дворі. Емоції дуже позитивні. Зараз у мене в кар'єрі непростий період, а такі зустрічі заряджають позитивом і допомагають трохи відволіктися.

– Максим мені залишив автограф на футболці, – розповідає учасник табору Іван Бондаренко. – Обожнюю «Шахтар», часто дивлюся матчі. Мій найулюбленіший гравець – Бернард. Максим розповів нам багато цікавого. Коли виросту, хочу стати відомим футболістом.

Також на дітей чекає екскурсія на тренувальну базу донеччан у Святошині, де вони зможуть не тільки подивитися, як команда готується до поєдинків, але і поспілкуватися з гравцями, сфотографуватися, взяти автографи.

Це вже четвертий футбольний табір, організований на базі Академії сучасної освіти А+ спільно з ФК «Шахтар». В минулому році до дітей приїздили Андрій П'ятов та Ярослав Ракицький.