"Динамо" уникнуло зустрічі з "Маріуполем" у чвертьфіналі Кубка України
13:12, 31 жовтня 2017Футбол
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Кияни зіграють з чернігівською "Десною", а на "Шахтар" чекає матч з "Вересом".
Кубок України / cup.sport.ua
У Будинку футболу відбулося жеребкування чвертьфінальних пар Кубка України з футболу сезону-2017/18, повідомляє офіційна сторінка ФФУ у Facebook. Процедуру жеребкування провели екс-футболісти національної збірної України Сергій Нагорняк і Владислав Ващук.
В результаті "сліпого" жеребу утворилися наступні чотири пари чвертьфіналістів:
"Ворскла" - "Маріуполь"
"Десна" - "Динамо"
"Шахтар" - "Верес"
"Львів" - "Дніпро-1"
Базовим днем чвертьфінальних матчів призначено 29 листопада.
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