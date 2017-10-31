"Динамо" уникнуло зустрічі з "Маріуполем" у чвертьфіналі Кубка України

13:12, 31 жовтня 2017
Футбол
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Кияни зіграють з чернігівською "Десною", а на "Шахтар" чекає матч з "Вересом".

Кубок України / cup.sport.ua

У Будинку футболу відбулося жеребкування чвертьфінальних пар Кубка України з футболу сезону-2017/18, повідомляє офіційна сторінка ФФУ у Facebook. Процедуру жеребкування провели екс-футболісти національної збірної України Сергій Нагорняк і Владислав Ващук.

В результаті "сліпого" жеребу утворилися наступні чотири пари чвертьфіналістів:

"Ворскла" - "Маріуполь"

"Десна" - "Динамо"

"Шахтар" - "Верес"

"Львів" - "Дніпро-1"

Базовим днем чвертьфінальних матчів призначено 29 листопада.

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Теги: #Кубок України 1/4 фіналу