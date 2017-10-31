"Динамо" уникнуло зустрічі з "Маріуполем" у чвертьфіналі Кубка України

Кияни зіграють з чернігівською "Десною", а на "Шахтар" чекає матч з "Вересом".

У Будинку футболу відбулося жеребкування чвертьфінальних пар Кубка України з футболу сезону-2017/18, повідомляє офіційна сторінка ФФУ у Facebook. Процедуру жеребкування провели екс-футболісти національної збірної України Сергій Нагорняк і Владислав Ващук. В результаті "сліпого" жеребу утворилися наступні чотири пари чвертьфіналістів: "Ворскла" - "Маріуполь" "Десна" - "Динамо" "Шахтар" - "Верес" "Львів" - "Дніпро-1" Базовим днем чвертьфінальних матчів призначено 29 листопада.

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