Знаменитий форвард "Шахтаря" Воробей: "Шахтар" і "Фейєноорд" пожертвували чемпіонатом напередодні очного матчу

Відомий в недавньому минулому нападник «Шахтаря» Андрій Воробей висловив упевненість, що матч «гірників» з «Фейєноордом» піде за іншим сценарієм, ніж у Роттердамі в коментарі Terrikon.com:

- Я думаю, що гра в перші хвилини буде така, з побоюванням. Навряд чи голландці будуть атакувати на старті матчу, як і в першому матчі. Суперники будуть придивлятися один до одного. "Шахтар" теж не побіжить вперед стрімголов, з перших хвилин. Це будуть обережні стартові хвилини.

Читайте також"Феєноорд" буде грати агресивно проти Шахтаря в Харкові - МоралесНа зауваження про те, що обидві команди не дуже вдало зіграли в останніх матчах своїх внутрішніх турнірів і як це вплине на їх настрій перед очною зустріччю, колишній гравець зазначив: "Так, "Шахтар" теж не дуже вдало грав останні ігри. І якщо в Кубку вдалося вирвати перемогу, то в чемпіонаті зіграли внічию. Я думаю, що обидві команди більше думають про єврокубки. Десь вирішили пожертвувати чемпіонатом напередодні очного матчу. Але я буду вболівати за "Шахтар" і сподіваюся, що "гірники" переможуть у два м'ячі або 2:0 або 3:1".

А на питання про те, що в центрі захисту у "Шахтаря" не зіграють Ракицький та Кривцов і ким їх замінити, констатував: "Ракицького буде не вистачати, тому що через цю людину починається більшість атак "Шахтаря". Через нього і П'ятова. Це буде відчутна втрата. Хто вийде в складі? Той же Хочолава, повністю повинен буде сконцентруватися на грі в обороні. Там є кому грати. Я сподіваюся, втрата Ракицького не позначиться на малюнку гри команди".

Як повідомляв УНІАН, матч «Шахтар» - «Феєноорд» пройде в Харкові 1 листопада. Початок гри о 21.45. Квитки можна придбати тут.