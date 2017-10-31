Чемпіон світу Джентіле увійде в комісію ФФУ по боротьбі з "договорняками"

Федерація футболу України створить експертну комісію по оцінці ігрових дій у підозрілих матчах з фіксованим результатом.

До складу комісії увійдуть кілька відомих в Італії колишніх футболістів і тренерів, в тому числі Беніто Карбоні і чемпіон світу Клаудіо Джентіле.

Про створення комісії на своїй сторінці у Facebook повідомив голова комітету з етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка.

Головне завдання комісії – оцінка ігрових дій в "дивних матчах". Висновки експертів будуть враховуватися в ході розслідування.

До складу комісії увійдуть генеральний прокурор касаційного суду Риму Чіро Анджеліллі, колишні футболісти Клаудіо Джентіле, Беніто Карбоні і Сімоне Фарина.

Куратором комісії призначений колишній заступник прокурора Черкаської області Іван Шевченко.

Перше засідання комісії має відбутися в найближчі дні в Києві.