Онлайн-відеотрансляція, "Чорноморець" - "Маріуполь": Прем'єр-ліга, 14 тур
В Одесі зустрічаються команди з нижньої шістки турнірній таблиці.
Сьогодні в Одесі проходить матч 14-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймає "Маріуполь", повідомляє офіційний сайт змагань.
Зустрічаються команди, які займають 7-е і останнє, 12-е, місця в турнірній таблиці УПЛ.
На даний момент у гостей з Маріуполя 16 очок в турнірній таблиці, у "Чорноморця" - 10. Одеситам нічия допоможе піти з останнього місця в таблиці, а перемога - дозволить увійти в компанію до "Карпат" та "Зірки" у боротьбі за 8-10 місця.
"Маріуполю" нічия ніяк не допоможе в плані просування вгору по таблиці, а перемога дозволить обійти луганську "Зорю" у боротьбі за 6-7 місця.
Матч "Чорноморець" - "Маріуполь" розпочнеться в Одесі о 19.00.
ТБ-трансляція - телеканал УНІАН.