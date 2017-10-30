ФК "Шахтар" провів перший в історії турнір для дітей Shakhtar Kids Cup

29 жовтня у Харкові пройшов турнір Shakhtar Kids Cup 2х2, організований ФК «Шахтар» спільно з технічними партнерами – спортклубом «Футбік» і футбольною школою «Майстер М'яча», повідомляє ФК "Шахтар".

130 учасників (діти 6-7 років) з різних міст України розділилися на 65 команд (по 2 гравця) і провели по 5-6 матчів кожна. Змагання проходили на 8 футбольних майданчиках, названих іменами стадіонів пов'язаних з «Шахтарем». Наприклад, тут були свої «Донбас Арена» та «Металіст», «Камп Ноу» і «Етіхад Стедіум», «Эштадио Сан Паулу» і «Де Кюйп», а також НСК «Олімпійський» та «Арена Львів».

Спеціальним гостем свята став відомий футбольний коментатор Кирило Круторогов, який робив прямі включення зі всіх стадіонів і яскравим репортажем доповнював атмосферу спортивного свята. А талісман «гірників» Кріт активно підтримував учасників і паралельно фотографувався з усіма охочими.

Призи та подарунки від футбольного клубу «Шахтар» отримали абсолютно всі учасники турніру Shakhtar Kids Cup 2х2, а окремо були відзначені переможці у різних номінаціях:

«Незвичайна назва»: 1. Fox in the box 2. Мегастар-футболс 3. Бандозаври

«Краща Група підтримки»: 1. Шахтарик 2. Ромдем

«За волю до перемоги»: 1. ФК Стріла 2. Супер Десептикони 3. ФК Чемпіон-2 4. Зоря

«Енерджайзер» (найактивніші команди): 1. Аніматроніки 2. СТ 3. Роналдо і Мессі 4. ХТЗ

Кращий гол: 1. Савченко Тимур 2. Степанов Михайло 3. Завгородній Гліб 4. Федяєв Вадим 5. Абдулмалік Адріан 6. Коломієць Захар

Суперприз від ФК «Шахтар» отримала київська команда «Чемпіон», яка спеціально для участі в турнірі подолала 480 км від столиці до Харкова. Таким чином, Shakhtar Kids Cup 2*2 сприяє розвитку та популяризації дитячого футболу в Україні.