Голландський "Фейєноорд" замовив поліцейський ескорт у Харкові і проведе передматчеве тренування в Роттердамі

Футбольний клуб "Фейєноорд" (Роттердам, Нідерланди) оголосив райдер на матч Ліги чемпіонів УЄФА проти донецького "Шахтаря".

Зокрема, клуб прибуває до Харкова за 28 годин до гри, 31 жовтня о 17.40. Делегація з Роттердама зажадала поліцейський супровід на шляху аеропорт готель (31 жовтня), готель - стадіон (передматчева прес-конференція) - готель (31 октябя), готель - стадіон (матч)-готель (1 листопада) і готель-аеропорт (2 листопада).

Основна команда буде жити в Superior Golf & Spa Resort, команда-учасник Юнацької ліги УЄФА (U-19) в Iris Hotel, офіційна делегація футбольного клубу в Kharkiv Palace Hotel, а супроводжуючі команду журналісти - в Reikartz Hotel.

Традиційне передматчеве тренування команди проведе на клубному стадіоні в Роттердамі (31 жовтня, 10.00) де перші 15 хвилин будуть відкритими для преси. А в Харкові пройде тільки передігрова пресс-конференція.

На передігрове тренування і матч гостьова команда замовила 20 офіційних м'ячів ЛЧ, 2 масажних столи, 100 кілограммів льоду, 40 рушників 150 пляшок мінеральної води (0,5 л), чай, каву, цукор, свіжовичавлений сік і фрукти.

Команда відлітає з Харкова не в ніч після гри, як це робиться традиційно, а наступного дня, 2 листопада - об 11.30.

Як повідомляв УНІАН, матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Феєноорд" відбудеться 1 листопада в Харкові на ОСК "Металіст". Початок гри - о 21,45.