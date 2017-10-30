Голландський "Фейєноорд" замовив поліцейський ескорт у Харкові і проведе передматчеве тренування в Роттердамі
Суперник донецького "Шахтаря" по матчу Ліги чемпіонів озвучив свої вимоги.
Футбольний клуб "Фейєноорд" (Роттердам, Нідерланди) оголосив райдер на матч Ліги чемпіонів УЄФА проти донецького "Шахтаря".
Зокрема, клуб прибуває до Харкова за 28 годин до гри, 31 жовтня о 17.40. Делегація з Роттердама зажадала поліцейський супровід на шляху аеропорт готель (31 жовтня), готель - стадіон (передматчева прес-конференція) - готель (31 октябя), готель - стадіон (матч)-готель (1 листопада) і готель-аеропорт (2 листопада).
Основна команда буде жити в Superior Golf & Spa Resort, команда-учасник Юнацької ліги УЄФА (U-19) в Iris Hotel, офіційна делегація футбольного клубу в Kharkiv Palace Hotel, а супроводжуючі команду журналісти - в Reikartz Hotel.
Традиційне передматчеве тренування команди проведе на клубному стадіоні в Роттердамі (31 жовтня, 10.00) де перші 15 хвилин будуть відкритими для преси. А в Харкові пройде тільки передігрова пресс-конференція.
На передігрове тренування і матч гостьова команда замовила 20 офіційних м'ячів ЛЧ, 2 масажних столи, 100 кілограммів льоду, 40 рушників 150 пляшок мінеральної води (0,5 л), чай, каву, цукор, свіжовичавлений сік і фрукти.
Команда відлітає з Харкова не в ніч після гри, як це робиться традиційно, а наступного дня, 2 листопада - об 11.30.
Як повідомляв УНІАН, матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Феєноорд" відбудеться 1 листопада в Харкові на ОСК "Металіст". Початок гри - о 21,45.