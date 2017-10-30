Поєдинок "Шахтаря" з "Фейєноордом" обслужить "нефартовий" арбітр з Греції

Матч четвертого туру Ліги чемпіонів між «Шахтарем» і «Фейєноордом» обслужить грецька бригада арбітрів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Головним суддею призначений Тасос Сидиропулос, його помічниками будуть Поліхроніс Костарас і Лазарос Дімітріадіс. Додаткові асистенти - Хараламбус Калогеропулос і Александрос Аретопулос, четвертий арбітр – Даміанос Ефтіміадіс.

Читайте такожВпевнений, що "Шахтар" переможе в Харкові "Феєноорд" - МаркевичЗазначимо, що Сидиропулос вже тричі обслуговував матчі «Шахтаря» в єврокубках. За його суддівства «гірники» не здобули жодної перемоги. У сезоні-2013/14 «Шахтар» в Лізі Європи зіграв внічию з чеською «Вікторією Пльзень» (1:1), в сезоні-2014/15 в Лізі чемпіонів розійшовся миром з іспанським «Атлетіком» (0:0), а в наступному році в головному євротурнірі на виїзді поступився шведському «Мальме» (0:1).

Нагадаємо, матч «Шахтар» - «Фейєноорд» відбудеться в середу, 1 листопада, у Харкові на стадіоні «Металіст».

На виїзді в Роттердамі «гірники» здобули перемогу з рахунком 2:1.