Бойовики ІД випустили пропагандистські плакати з погрозами Мессі і Неймару

Бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» опублікували плакати з погрозами на адресу нападника «Барселони» Ліонеля Мессі і форварда «ПСЖ» Неймара. Про це пише іспанське видання AS.

Читайте такожБойовики ИГИЛ погрожують терактами під час ЧС-2018 в Росії (фото)Зірки світового футболу зображені у помаранчевій робі (в такій ІД зазвичай виводить людей на страти). Плакат супроводжується підписом: «Ви не будете в безпеці, поки ми живемо в мусульманських країнах».

Нагадаємо, раніше ІД випустило кілька постерів, пов'язаних з футболом і майбутнім чемпіонатом світу, який планують провести в Росії. Погрози на свою адресу також отримав тренер збірної Франції Дідьє Дешам. На постері, випущеному терористами, француз був оголошений ворогом Аллаха.