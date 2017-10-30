"Динамо" встановило клубний антирекорд в чемпіонаті України, а Хацкевич найгірший тренер разом з Блохіним

Київське "Динамо", яке вчора не зуміло переграти у Львові "Карпати" (1:1), продовжило безвиграшну серію в чемпіонаті України до 5 матчів. Це найтриваліша серія невдалих матчів киян за історію національної першості.

Серія "Динамо" з провалів почалася в 10-му турі - нічия з рівненським "Вересом" (0:0). Потім послідували нічия з "Зорею" (4:4), поразка від "Чорноморця" (1:2), нічия з "Шахтарем" (0:0) і нічия з "Карпатами".

Попередній антирекорд "Динамо" - 4 матчі без перемог - був встановлений 10 років тому: "Шахтар" (1:1), "Арсенал" (2:2), "Чорноморець" (0:0), "Дніпро" (1:2).

Як повідомляє Трибуна, за перші 13 матчів під керівництвом Олександра Хацкевича команда набрала 26 очок. Це повторення клубного тренерського антирекорду, який був встановлений Олегом Блохіним в 2012 році.