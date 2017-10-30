ФІФА може скасувати товариські матчі і створити Світову Лігу

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) розглядає можливість заміни міжнародних товариських матчів Світової лігою. На думку чиновників ФІФА, товариські матчі стають все менш популярними, пише This Day.

Читайте такожУЄФА оголосив склад учасників Ліги націй: Україна зіграє в дивізіоні ВЗараз обговорюється ідея створення Світової ліги, яка, швидше за все, буде введена в 2019 році і проводитиметься протягом року. Передбачається, що в новому турнірі команди будуть розділені на три дивізіони – за аналогією з європейською Лігою націй.

Нагадаємо, що у вересні УЄФА остаточно затвердив формат Ліги націй, який, проте, був розкритикований південноамериканськими країнами.