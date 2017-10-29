"Динамо" зіграло внічию з "Карпатами", продовживши свою безвиграшну серію в УПЛ до 5 матчів (відео)

У Львові на стадіоні "Україна" відбувся поєдинок 14-го туру, в якому "Карпати" відібрали очки у "Динамо".

Поєдинок завершився внічию - 1:1, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Початок матчу пройшов під знаком переваги київського клубу, яке переросло в гол Домагоя Віди на 12-й хвилині після розіграшу кутового.

Тим не менш, вже традиційні проблеми "Динамо" в обороні дали про себе знати. Ще в першому таймі провал киян на своїй половині поля призвів до виходу Сергія Мякушка один на один з воротарем, але Максим Коваль врятував "рамку".

Однак у другому таймі жоден голкіпер не зміг би вберегти ворота від удару того ж Мякушка з 30-ти метрів у "дев'ятку".

Цей гол приніс "Карпатам" нічию з іменитим суперником. "Динамо" не може перемогти в чемпіонаті вже 5 матчів поспіль.

Відео матчу: