"Верес" і "Олімпік" поділили очки в матчі УПЛ
19:19, 29 жовтня 2017Футбол
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На гол з пенальті Сергійчука гості відповіли забитим м'ячем Мохи.
"Верес" - "Олімпік" / footboom.com
У Львові на «Арені-Львів» відбувся матч 14-го туру УПЛ. Рівненський "Верес" зіграв внічию з донецьким «Олімпіком» – 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.
На 10-й хвилині форвард рівнян Михайло Сергійчук реалізував пенальті, але у другому таймі рахунок зрівняв півзахисник «Олімпіка» Моха.
Після цієї нічиєї «Верес» довів свою безпрограшну серію у всіх турнірах до 9 матчів.
«Олімпік», в свою чергу, не програє в УПЛ вже в 5 іграх.
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