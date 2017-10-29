"Верес" і "Олімпік" поділили очки в матчі УПЛ

У Львові на «Арені-Львів» відбувся матч 14-го туру УПЛ. Рівненський "Верес" зіграв внічию з донецьким «Олімпіком» – 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

На 10-й хвилині форвард рівнян Михайло Сергійчук реалізував пенальті, але у другому таймі рахунок зрівняв півзахисник «Олімпіка» Моха.

Після цієї нічиєї «Верес» довів свою безпрограшну серію у всіх турнірах до 9 матчів.

«Олімпік», в свою чергу, не програє в УПЛ вже в 5 іграх.