"Динамо" проведе матч Ліги Європи в Албанії зі "Скендербеу" за порожніх трибун

Поєдинок 5-го туру Ліги Європи між албанським "Скендербеу" і київським "Динамо" відбудеться за порожніх трибун, повідомляє офіційний сайт албанської клубу.

УЄФА покарав албанський клуб за расистські речівки, а також використання піротехніки під час попередньої зустрічі проти сербського "Партизана" (0:0) в 3-му турі Ліги Європи.

Читайте такожОнлайн-відеотрансляція "Карпати" - "Динамо": Прем'єр-ліга, 14-й турКрім покарання у вигляді одного матчу за порожніх трибун, також "Скендербеу" отримав грошовий штраф у розмірі 60 тисяч євро.

Цікаво, що для "Динамо" це буде вже четвертий матч, який команда зіграє за порожніх трибун у нинішньому сезоні. У Лізі Європи кияни грали за закритими дверима проти сербського "Партизана" (3:2), який також був покараний УЄФА за поведінку фанів. А ось у чемпіонаті "біло-сині" проводили домашні зустрічі за порожніх трибун проти "Чорноморця" (2:1) і з "Вересом" (0:0).

Поєдинок "Скендербеу" — "Динамо" відбудеться 23 листопада в Албанії.