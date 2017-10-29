Онлайн-відеотрансляція "Карпати" - "Динамо": Прем'єр-ліга, 14-й тур

Сьогодні у Львові на стадіоні "Україна" відбудеться поєдинок 14-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають віце-чемпіона країни київське "Динамо".

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

"Карпати" посідають у турнірній таблиці 9-е місце, маючи в активі 12 очок. На відміну від динамівців, які проводили в середу кубковий матч, у львів'ян був тиждень на підготовку до гри. У минулому турі "Карпати" зуміли засмутити "Ворсклу" на її полі (перемога 1:0).

Читайте такожМатч Прем'єр-ліги "Карпати" – "Динамо" пройде з глядачамиОстання ж перемога "Динамо" в чемпіонаті трапилася ще 17 вересня. Після цього у команди Олександра Хацкевича - три нічиї і одна поразка.

Відзначимо, що остання зустріч "Динамо" і "Карпат" завершилася розгромом львів'ян, які в матчі першого кола в Києві програли з рахунком 0:5.

Матч "Карпати" - "Динамо" розпочнеться у Львові о 19.30.

ТВ-трансляція - телеканал 2+2.