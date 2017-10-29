Онлайн-відеотрансляція "Зоря" - "Олександрія": Прем'єр-ліга, 14-й тур

Сьогодні в Запоріжжі на "Славутич-Арені" проходить матч 14-го туру української Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" в якості номінального господаря приймає "Олександрію", повідомляє офіційний сайт змагань.

"Зоря" на цьому тижні заершила свої виступи у Кубку України, програвши у супертрилері донецькому "Шахтарю" (3:4). У чемпіонаті ж підопічні Юрія Вернидуба виграли в останніх двох матчах. Черговий успіх у цьому турі за первних умов може дозволити команді вперше у сезоні піднятися до топ-п'ятірки.

Тим часом у "Олександрії" безвиграшна серія складає вже чотири гри і команда знаходиться на 10-му місці у зоні вильоту.

Матч "Зоря" - "Олександрія" розпочнеться у Запоріжжі о 17.00.

ТВ-трансляція - телеканал 2+2.