"Ворскла" втратила шанс повернутися до трійки лідерів, несподівано програвши "Зірці"

У Кропивницькому відбувся поєдинок 14-го туру Прем'єр-ліги, в якому "Зірка" здобула перемогу над командою з верхньої частини таблиці - полтавською "Ворсклою".

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь господарів, повідомляє сайт УПЛ.

Єдиний гол був забитий на старті зустрічі. На 19-й хвилині після довгої передачі голкіпера Паста і скидки від Прядуна колишній футболіст "Ворскли", а нині гравець "Зірки" Олексій Чичиков по дузі пробив по воротах, і м'яч влетів під поперечину.

"Ворскла" намагалася відігратися і мала для цього моменти. Найбільш явний - на 69-й хвилині змарнував Шарпар, який з близької відстані пробив у поперечину. На останніх хвилинах шанс зрівняти рахунок мав також Загорулько, але виручив гостей Паст.

"Ворскла", яка ще недавно входила у трійку кращих в таблиці, програє третій матч поспіль. "Зірка" здобула перемогу вперше з серпня і набрала 13 очок.