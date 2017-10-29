Українець Зозуля небезпечно травмував одноклубника - потерпілому наклали 10 швів на пеніс (відео)
14:25, 29 жовтня 2017Футбол
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Маріано Біттоло отримав вкрай неприємну травму після дій українця Зозулі.
Маріано Біттоло постраждав від зіткнення з українцем Зозулею / Marca
Український футболіст Роман Зозуля завдав неприємної травми своєму партнеру по команді - гравцю іспанського «Альбасете» Маріано Біттоло.
Інцидент стався в матчі другого дивізіону чемпіонату Іспанії з «Уескою» (0:0).
У кінцівці гри український форвард Роман Зозуля, ведучи боротьбу за верховий м'яч в чужому штрафному, ненавмисно вдарив свого одноклубника бутсою в область паху. У підсумку аргентинця довелося замінити.
Як повідомляє Marca, після матчу лікарі наклали Біттоло десять швів на пеніс.
Відзначимо, що в 9 матчах чемпіонату Сегунди українець Зозуля забив 2 м'ячі.
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