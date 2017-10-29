Українець Зозуля небезпечно травмував одноклубника - потерпілому наклали 10 швів на пеніс (відео)

Український футболіст Роман Зозуля завдав неприємної травми своєму партнеру по команді - гравцю іспанського «Альбасете» Маріано Біттоло.

Інцидент стався в матчі другого дивізіону чемпіонату Іспанії з «Уескою» (0:0).

У кінцівці гри український форвард Роман Зозуля, ведучи боротьбу за верховий м'яч в чужому штрафному, ненавмисно вдарив свого одноклубника бутсою в область паху. У підсумку аргентинця довелося замінити.

Як повідомляє Marca, після матчу лікарі наклали Біттоло десять швів на пеніс.

Відзначимо, що в 9 матчах чемпіонату Сегунди українець Зозуля забив 2 м'ячі.