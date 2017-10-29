Українець Зозуля небезпечно травмував одноклубника - потерпілому наклали 10 швів на пеніс (відео)

14:25, 29 жовтня 2017
Футбол
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Маріано Біттоло отримав вкрай неприємну травму після дій українця Зозулі.

Марка

Український футболіст Роман Зозуля завдав неприємної травми своєму партнеру по команді - гравцю іспанського «Альбасете» Маріано Біттоло.

Інцидент стався в матчі другого дивізіону чемпіонату Іспанії з «Уескою» (0:0).

У кінцівці гри український форвард Роман Зозуля, ведучи боротьбу за верховий м'яч в чужому штрафному, ненавмисно вдарив свого одноклубника бутсою в область паху. У підсумку аргентинця довелося замінити.

Як повідомляє Marca, після матчу лікарі наклали Біттоло десять швів на пеніс.

Відзначимо, що в 9 матчах чемпіонату Сегунди українець Зозуля забив 2 м'ячі.

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Теги: #Роман Зозуля#Зозуля травмував одноклубника